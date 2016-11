Esialgu sooviti võistlust läbi viia veebruari lõpus, kuid nüüdseks on selge, et sel ajal võistlus ei toimu. Siiski loodetakse leida hilisem aeg ja jõuproov tahetakse ikka publikuni tuua.

Kuna rahvusvahelises kalendris ei ole vaba aega just üleliia palju, tuleb tegutseda olemasolevate võimaluste piires. Eestlaste eesmärk oli korraldada võistlus enne Oslo X-mänge ja kavva võeti 24. veebruar. Ainsa asukohana oli kaalumisel olnud Vabaduse väljak.

«Mõte oli ambitsioonikas. Sel korral toimub Eesti Vabariigi aastapäeva paraad Vabaduse väljakul ja seega ei ole kuupäev võistluse jaoks sobilik,» sõnas Eesti Suusaliidu peasekretär Tõnu Seil.

Püssi ei ole aga põõsasse visatud ning võistluseks otsitakse aktiivselt uut kuupäeva. Arutluse all on kuupäevad märtsis ja miks mitte ka aprillis. «Eeltöö on ära tehtud. Küsimus on kuupäeva osas,» täpsustas Seil. «Kindlasti võiks pikemas plaanis saada sellest võistlusest traditsioon. Koha mõttes on suur soov viia võistlus läbi Vabaduse väljakul.»

Lisaks Sildarule loodetakse Tallinnas võistlemas näha ka eestlanna kangeid konkurente ja nii otsitaksegi kalendris kõige sobivamat aega.

Muude detailide osas ollakse aga lõpusirgel. «Ei saa öelda, et eelarve oleks sada protsenti koos. Suusaliidult raha ei tule. Meie panustame teadmiste ja kontaktidega,» märkis Seil.

Hüppetorni ehitamiseks on eeskuju võetud viimatistest Oslo X-mängudest. Võistluse toimumise korral tuleb torn võrreldes Oslo jõuprooviga siiski veidike väiksem. Hüppemäe ehitamiseks vajalik materjal üritatakse kokku saada Eestist, torni kokku panemiseks vajalikke teadmisi on vaja sisse tuua aga piiri tagant.

«Mäe taha asi ei jää ning lume taha ka mitte,» täpsustas Seil. «Mõned üksikasjad vajavad aga veel klaarimist.»