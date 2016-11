Raisma ja Ivanov jätkavad Pärnus Paf Openil võidukalt

Päev algas Ivanovi ja Matvei Homentovskiy maratonkohtumisega. Ligi kolm tundi kestnud mängus õnnestus Ivanovil kaotusseisust välja rabeleda ja võita 3:6, 7:6(1), 6:4.

Ivanovi veerandfinaali vastaseks on teise paigutusega Jevgeni Tjurnejev. 19-aastane venelane on Ivanovile ammune tuttav. Eestlastel on meeles möödunud aasta Tallinna Paf Open veerandfinaal, kus dramaatilises mängus võitis Tjurnejev 3:6, 6:3, 7:6(3). Kahe aasta jooksul on nad kohtunud koguni viiel korral ja vaheldumisi võitnud. Ka viimase kohtumise augustis Moskvas Future finaalis võitis Vene tennisist 7:5, 6:4.

Teises kohtumises oli Kenneth Raisma vastaseks usbekk Temur Ismailov. Tund ja 18 minutit kestnud mäng lõppes 6:2, 6:4 eestlase kasuks. Raisma mängis veenvalt, lasi vastase kuuel korral murdepallini (neist kaks mängu viimases geimis), kuid ei andnud ühtegi servigeimi käest.

Raisma järgmiseks vastaseks on juba tuttav Vitali Kozjukov, kes pääses veerandfinaali 6:2, 4:3 (ret) võiduga esimese paigutusega valgevenelase Dzmitri Žõrmonti üle. 22-aastase venelasega kohtus Raisma nii Tartu kui Tallinna Paf Openi esimeses ringis ja võitis mõlemal korral.

Õhtupoole alustati turniiril paarismängudega. Daniil Glinka ja Karl Kiur Saar olid vastamisi esimese paigutusega paariga Markus Eriksson - Milos Sekulic. Kogenud rootslased meie poistele võidulootusi ei andnud ja asusid mõlema seti alguses 3:0 juhtima. Kuigi Glinka ja Saar suutsid mõlemas setis servigeimi vastu murda, siis rohkemaks võimu polnud. Eriksson ja Sekulic võitsid 6:3, 6:3.

Põneva tennisepäeva lõpetas Vladimir Ivanovi ja Kenneth Raisma kohtumine Venemaa paariga Timur Kiuamov - Pavel Kotov. Ivanov ja Raisma tegid hea esituse ja võitsid 6:4, 6:3. Esimeses setis tegid esimese servimurde venelased ja asusid 4:3 juhtima, aga eestlased vastasid kahe murdega. Teises setis õnnestus vastaste serv murda kaheksandas geimis.