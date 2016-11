Mercedese meeskonna tulevik F1 sarjas on lahtine

«Me oleme andnud lubaduse osaleda kuni 2020. aastani, aga mis juhtub edasi, on veel teadmata. Minu arvamuse järgi kavatseme jääda vormel-1 sarja, kui see areneb positiivses suunas,» väitis Wolff.

Mercedese tiimi juhi enda leping on hetkel läbirääkimiste käigus uuendamisel, kuid sellegi kohta kinnitas Wolff, et kaua ei pruugi enam tema aeg jätkuda. «Tulin vormel-1 sarja Williamsi investorina. 2012. aastal sain ma Mercedeses praeguse rolli ja nüüd on aasta 2016. Ma ei jää F1 sarja igaveseks, ütleme umbes, et paariks aastaks veel,» selgitas Wolff.