Hiigelsuur palk ei päästa Bale’i koondisekaaslaste tögamisest

Kuigi Walesi koondislase Joe Ledley hinnangul väärib Bale igat senti, mis ta teenib, nimetab ta Bale’i jätkuvalt omaks kutiks. «Meid ei huvita, kes ta on. Meie jaoks on ta üks omadest. Ta on tõestanud, et on planeedi üks parimaid mängijaid, kuid me teeme jätkuvalt tema üle nalja ning tema teeb sama ka meiega,» sõnas Ledley.

Enim saab nalja teha Bale’i pikkade juuste üle. «Päris detailidesse ma laskuda ei saa, kuid eelmine kord nägi ta välja nagu Tarzan,» täpsustas ta ning kinnitas samal ajal, et kadedust kaasmaalase edukuse kohta ei tunta. «Tunnen teada juba poisikesest saadik. Meie vahel pole mitte midagi muutunud. See on tegelikult hämmastav, sest inimesed üldiselt muutuvad, kuid tema on jäänud samasuguseks. Kui temalt küsida, siis ta armastab koondisekogunemisi ning see on meid tugevamaks muutnud.»