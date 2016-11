Video: WRC valib hooaja kõige vägevamat õhulendu, kandidaatide hulgas ka Tänak

AUTORALLI. Pärast Volkswageni loobumist autoralli MM-sarjast ootavad kõik Sebastien Ogier' otsust tuleviku kohta. Samas tõdetakse rallimaailmas aina enam, et vähemalt sama tähtis roll on tulevat hooaega silmas pidades mängida ka Red Bullil.

Autoralli MM-sarja lõpuni on jäänud veel vaid üks etapp ning sarja kodulehel on asutud valima lõppeva hooaja parimat sõitjat. Loomulikult saab hääletada ka Eesti ralliässa Ott Tänaku poolt.

Red Bull võtab Volkswageni rallitiimi üle?

Eelmisel nädalal teatas Volkswagen, et nad loobuvad autoralli WRC-sarjast ning seejärel on maad võtnud erinevad spekulatsioonid. Nüüd on õhku visatud võimalus, et Red Bull ostab ära Volkswageni rallitiimi ja kihutavad järgmisel hooajal juba Red Bulli nime all WRC-sarjas.