Video: Eestiga mängiv Belgia leppis soojendusmatšis Hollandiga viiki

Kuigi kodus mänginud Holland läks mängu avapoolajal Davy Klaasseni realiseeritud penaltist juhtima, suutis Carrasco kohtumise 82. minutil õnnelikust rikošetist seisu viigistada.

MM-valiksarjas koos Eestiga samas alagrupis mängiv Belgia jagab koos Kreekaga H-alagrupi esikohta, olles mõlemad kogunud 9 punkti. Eesti on Bosnia järel neljandal kohal kolme punktiga.

Eesti jalgpallikoondis läheb pühapäevasele mängule vastu selge mänguplaaniga ning kuigi edurivis on probleeme vigastustega, loodab peatreener Martin Reim siiski lahingu anda. «Vastane on väga selge! Selles mõttes küsimärke väga pole, et me ei teaks, kuidas nad mängivad. Loomulikult võib alati mängus olla üllatusi, ka vastased jälgivad ju meie mänge, aga üldjoontes teame nende mängijaid, teame nende oskusi ja tugevusi – ja ka nõrkusi, nii palju kui neid on. Sellest lähtuvalt on meil oma mänguplaan paika pandud,» sõnas Reim.