Mehhiklasest vormelipiloodil ajas Trumpiga seotud nali harja punaseks

Vormelibossi verine idee

Vormel-1 sarjale oma näo andnud 85-aastase Bernie Ecclestone’i aeg kuningliku võidusõidu sarja eesotsas hakkab lõppema. See aga ei tähenda, et skandaalne vanahärra oma suu kinni hoiaks. Viimati jõudis Briti ärimees järeldusele, et vormel-1 on liiga turvaline. USA presidendivalimistel vabariiklaste ridades kandideeriva Donald Trumpi eeskujul sooviks Ecclestone ringradade äärde ehitada müüri.