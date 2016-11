Sir Alex Ferguson avaldas, millega teenisid mängijad tema vihahoo

74-aastane Ferguson oli klubi peatreener 27 aastat ning võitis selle aja jooksul 38 karikat. Oma ametiposti pani ta maha 2013. aastal. Praegune Manchester Unitedi kapten Wayne Rooney on oma raamatus öelnud, et mitte miski pole hullem kui vihane Alex Ferguson.

Ferguson aga end vihaseks meheks ei pea ning sõnas, et kasutas oma jõudu vaid siis, kui mängijad julgesid talle vastu rääkida. «See on üks suur müüt. See juhtus 27 aasta jooksul vaid ehk kuuel korral. Minu jaoks oli probleemne see, kui mängija hakkas mulle vastu rääkima,» rääkis Ferguson.

«Jock Stein (Fergusoni mentor) ütles mulle alati, et jätaksin mängijatega jutud esmaspäevaks. Aga mina ei jõudnud esmaspäevani oodata. Seega ütlesin alati pärast laupäevast mängu, kuidas ma ennast tunnen. Rääkisin alati tõde ja tõde teeb haiget. Järgmiseks päevaks olid asjad unustatud ning saime jälle keskenduda võitmisele,» jätkas legendaarne treener.