PÖFFi avapäeval jagab filmiemotsioone Kelly Sildaru

PÖFF põhiprogrammis linastub tänavu neli spordifilmi, millele lisandub PÖFFi alafestivali, laste- ja noortefilmide festivali Just Film programmist veel kuus sporditeemalist linateost. Käesolev festival on PÖFFi ja EOK jaoks neljas järjestikune aasta, kus sporditeemad festivalil eraldi fookuses on. 20. Pimedate ööde filmifestival toimub 11.-27. novembrini.

PÖFFi direktori Tiina Loki sõnul on spordifilmidel festivali programmis oluline koht. «Kui kunagi koostöö alguses oli meil olla väike kõhklus, kas spordifilmid ikka meelitavad inimesi kinno, siis täna saame kinnitada, et meelitavad küll. Sporditeemalised filmid on meie senise Eesti Olümpiakomiteega tehtud koostöö ajal toonud pea alati kinosaalid rahvast täis,» rääkis Lokk.

«Sport on paeluv – seda nii võistlussituatsioonis, kui ka lugudes spordi ümber. Koostöös EOK-ga toimuvad ka sellel aastal valitud spordifilmide järel vestlusringid, kus osalevad erinevad spordieksperdid, et siis koos vaatajatega nähtu üle arutleda. See on oluline lisaväärtus, mis rikastab kinoelamust ja millest filmihuvilised ka lugu pidada oskavad,» jätkas Lokk.

EOK presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on filmikunst ja sport mõlemad osa kultuurist. «Eesti spordi- ja filmihuvilise jaoks kohtuvad need kaks kultuurivaldkonda PÖFFil. Spordi mõjusaim ja meeldejäävaim osa on visuaalne vaatepilt sportlikust sooritusest, mis tegelikkuses kestab vaid hetke. Sealjuures jääb nägemata aga sportlase tegelik teekond antud saavutuseni või elu pärast seda. Igal sportlasel on oma lugu, mis on unikaalne, sügav ja tähendusrikas. Sellest kõigest osa saamiseks on filmikunst tänaseni parim spordilugude jutustamise vorm,» rääkis Sõõrumaa.

«Selle aasta PÖFFi spordifilmide programmis on väga erinevaid linateoseid. On lugusid liikumisest kõige ekstreemsemates asukohtades ning erilisi momente tippspordi telgitagustest, superstaaride elust, spordifännide mõtetest jpm. Kõik PÖFFil linastuvad spordilood on erilised ja garanteerivad vaatajatele spordiga kaasas käivad emotsioonid ja tunded,» jätkas Sõõrumaa.

PÖFFi avapäeval, 11. novembril linastuva lumelauafilmi «Neljas staadium» (The Forth Phase) järgselt jagavad emotsioone ja räägivad lumelauasõidust ja ekstreemspordist laiemalt 2018. aasta taliolümpiamängudele pürgivad sportlased, profilumelaudur Siim Aunison ja vigursuusataja Kelly Sildaru.

Tutvu 20. PÖFF Eesti Olümpiakomitee spordifilmide programmiga siit.