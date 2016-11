Valitseva NBA meistri jaoks traditsioonilisel presidendikülastusel tuleb sel korral Jamesil ja tema meeskonnakaaslastel arvestada sellega, et Obama peab enda aega jagama nende ja Trumpi vahel. Nimelt tuleb USA presidendivalimised võitnud Trump Valgesse Majja Obamaga võimu üleandmise detaile läbi rääkima.

James oli teatavasti suur Trumpi vastaskandidaadi Hillary Clintoni toetaja ning osales ka tema kampaaniaüritustel. Eile postitas James Instagrammi sõnumi, et ta otsib vastuseid sellele, mis just juhtunud on. Lisaks kirjutas ta, et riigi liidrid ning lapsevanemad ei tohi kaotada lootust paremale tulevikule, sest tulevik on kõigi endi kätes.

Cavaliersi reis Washingtoni oli ette planeeritud juba mitu nädalat. Tegelikult helistas Obama Cavaliersi peatreenerile Tyronn Lue’le juba pärast eelmise hooaja NBA finaalseeria viimast mängu ning teatas, et talle meeldiks, kui Cavaliers külastaks teda enne tema ametiaja lõppu.

James ei ole sugugi ainukene Cavaliersi mängija, kes Clintonit tema kampaanias toetanud on. Sama tegi ja J.R Smith. Smith postitas pärast valimistulemuste selgumist foto oma tütrest, kes seisab Valge Maja ees ning kirjutas pildi juurde: «Kuidas ma saan teda mänguõhtutele enesekindlalt lubada, kui tean, et teiste laste vanemad valisid rassistliku ja seksistliku inimese riigi ette otsa. Ma ei kujuta ette, kuidas nad teda kohtlevad. Päriselt... kuidas?»