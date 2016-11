Verstappen tuli 2014. aastal vormel-3 sarja Euroopa meistrivõistlustel debüüthooajal kolmandale kohale. Kriitikaud rääkisid toona, et ta on liiga noor, et vormel-1 minna, kuid hoolimata sellest võttis toona 17-aastane Verstappen vastu otsuse liituda kuningliku sarjaga.

«Ta on noorte sõitjate jaoks teerajaja. Ta on näidanud, et noored piloodid suudavad teha hüppe vormel-3 sarjast vormel-1 sarja,» rääkis Stroll.

Stroll ei soovi, et teda Verstappeniga võrdlema hakataks. «Iga inimene on erinevas situatsioonis. Ma ei taha end teistega võrrelda. Kui Max vormel-1 tuli, oli tal samuti kollanokast meeskonnakaaslane. Seda ei saa võrrelda sellega, kui sul on kõrval kogenud partner,» rääkis Stoll, kelle meeskonnakaaslane tuleval hooajal on soomlane Valtteri Bottas.

«Sõitjate võrdlus võib kesta lõputult ning minu töö on enda eesmärkidele keskenduda. Mind ümbritseb suurepärane tiim, kes aitab mul oma asja ajada,» jätkas noormees.