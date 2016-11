Katari MMi korraldajad kehtestasid üleüldise alkoholikeelu

Eurosport vahendas täna, et Katari ametnikud tegid juba teisipäeval otsuse, et jalgpalli MMi ajal on alkohol keelatud nii avalikel tänavatel, väljakutel kui kõigis teistes avalikes kohtades. Hetkel püüavad ametniknud saada veel keeldu ka sellele, et staadionitel oleks samuti vägijookide manustamine keelatud. Eurospordi väitel on alkohol kättesaadav vaid MMi toimumispaikadest «väga kaugel asuvates kohtades.»

Alkohol ei ole Kataris, mis on konservatiivne islamiriik ega vaata väga lahkelt alkoholitarbimisele, otseselt keelatud, sest näiteks hotellides on selle müümine lubatud. Küll on aga ebaseaduslik olla avalikes kohtades purjus olekus ning seetõttu otsustasidki kohalikud ametnikud, et MMi ajal on alkoholi joomine lubamatu.