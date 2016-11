Verstappen jahib järgmisel aastal tiitlit

Motorsport.com uuris, kas noor talent mõtleb juba sarja võidust. «Absoluutselt, mõttemaailm muutub täielikult, kui ühel hetkel istud autos, millega on võimalik tiitlit eest võidelda,» ütles ta. Meeskonna vahetamine oli Verstappeni jaoks silmiavav kogemus ja tunnistab, et võimsam mootor vajas harjumiseks aega. «Kõige tähtsam on vormeli piiride tundma õppimine. Kuidas sõita erinevate ilmaolude ja stsenaariumite puhul. Tunnen end gaasi- ja piduripedaali juures üha mugavamalt.»

Hetkel tunneb ta end vabalt ja tuleviku pärast ei muretse. «Suurde tiimi jõudes tekib teistsugune arusaam. Võitlen poodiumikohtade ja etapivõitude nimel ning see tekitab vabama tunde.» Tänavu on Red Bull ainsana Mercedesele reaalset ohtu kulutanud ja kindlasti püsib võimalus, et Verstappen ja Red Bull järgmisel aastal veel ühe sammu Mercedesele lähemal istuvad.