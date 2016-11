Brasiilia F1 etapi pressikonverentsil astus üles ootamatu külaline

Nimelt taheti enne järgmise etapi algust ära klaarida tüli ja segadus, mis toimus möödunud GP-l Mehhikos. Seal läksid omavahel rajal raksu Max Verstappen ja Sebastian Vettel, kellest esimene sõitis oma kolmanda koha kaitsmiseks rajalt välja ega teeninud koheselt karistust. Teda rünnanud Vettel oli püha viha täis ja saatis raadioside teel Whitingu pikalt järgneva kommentaariga: «Tead, Charlie, siin on sulle sõnum – käi p*rse! Tõesõna, käi p*rse!»

Kuigi Vettel vabandas pärast sõitu Whitingu ees, palus andestust meedia vahendusel ning saatis FIA võidusõidudirektorile ka kirja, siis enne Brasiilia etappi astusid mehed koos ajakirjanike ette, et kõike juhtunut täpsemalt selgitada. «FIA võidusõidudirektor Charlie Whiting osaleb neljapäevasel pressikonverentsil koos sinna kutsutud sõitjatega, et rääkida 2016. aasta Mehhiko etapist. Ta on sealjuures pressikonverentsil viibimas vaid selleks, et rääkida ainult sellest teemast,» seisis FIA teadaandes.

Lisaks Vettelile ja Whitingule olid neljapäevasel pressikonverentsil osalemas veel tiitli pärast heitlevad Lewis Hamilton ja Nico Rosberg, samuti ka Felipe Massa ja Daniel Ricciardo.