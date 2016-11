Vettel: loomulikult pole ma Mehhiko karistusega nõus

Mehhiko etapi lõpp tõi rohkelt segadust, kui esmalt sõitis Vetteli rünnaku tõrjumiseks üle muru kolmandal kohal olnud Max Verstappen. Vettel nõudis raadiosides üsna konkreetse sõnavõtuga noorele konkurendile karistust ja see määratigi kohe pärast sõitu, mis kergitas kogenud sakslase ise kolmandale poodiumikohale. Vetteli kurvastuseks võeti aga koht ära ka temalt, sest hiljem otsustati, et mitmekordne maailmameister blokeeris pidurdusmaal teda omakorda rünnanud Daniel Ricciardot ja Vettel teenis selle eest 10-sekundilise karistuse, mis kukutas ta hoopis viiendaks.

Tänasel Brasiilia etapi eelsel pressikonverentsil jagasid asjaosalised juhtunu kohta selgitusi ja Vettel leidis, et tema oli puhas poiss. «Ilmselgelt ei nõustu ma tehtud otsusega,» teatas Ferrari mees. «Liikusin vaid korra ette, et oma positsiooni kaitsta, aga arvan, et pärast seda andsin ma Danielile seespool piisavalt ruumi.»