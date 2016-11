Washington Wizardsi staar saadeti teist mängu järjest platsilt minema

Olukord toimus neljandal veerandil, kui kohtumist oli mängida veel 5.24. 26-aastane Wall tegi ränga vea vastaste tagamehe Marcus Smarti vastu ning kohtunikud otsustasid pärast video vaatamist Wizardsi staari mängust eemaldada, vahendas ERR Sport.

Eriti huvitav on see, et alles eelmises mängus Houstoni vastu saadeti Wall samuti platsilt minema, kui ta ei suutnud ennast ohjeldada ja võttis liiga innukalt kohtunike suunas sõna. Selle eest määras liiga talle juba ka 25 000 dollari suuruse rahatrahvi.