Väljaanded: Ogierist ja Tänakust saavad tiimikaaslased

Väljaanne kirjutab, et Ogier ei taha uue hooaja eel liiga palju aega viita ja seetõttu soovib ta peagi lepingu allkirjastada. Väidetavalt on ta kõige lähemal kokkuleppele M-Spordiga. Kuna prantslane ei soovi aga liialt riskida, siis esialgu allkirjastab ta ainult ühe aasta pikkuse kontrahti.

Raha ei ole takistuseks

Rahaliselt peaks M-Sport Ogieri palkamisega samuti hakkama saama. Kuna prantslasel oli tulevaks aastaks Volkswageniga leping olemas, siis see raha tuleb Volkswagenil nagunii välja maksta.

Ott Tänak ja Sebastien Ogier tänavu Poola rallil. / Scanpix

Lisaks teatas Volkswageni rallitiimi suursponsor Red Bull väljaandele Motorsport News, et nad jätkavad nii Ogieri, Andreas Mikkelseni kui ka Jari-Matti Latvala isiklike sponsoritena. M-Spordile on heaks uudiseks veel seegi, et Fordi tehas on lubanud suurendada oma panust nende tiimi. Eelkõige väljendub see abis 2017. aasta võistlusmasina arendamisel.

Kui Autoportal kirjutab, et Ogier peaks sõlmima M-Spordiga ühe aasta pikkuse lepingu, siis samal ajal lisataksegi, et prantslase tiimikaaslaseks peaks saama sel hooajal DMACKi ridades kihutav Ott Tänak.

Kui Tänak ja Elfyn Evans on juba mõnda aega testinud 2017. aasta Ford Fiestat, siis nüüd sai selle rooli istuda ka tänavune M-Spordi põhisõitja Mads Östberg. Motorsport News vahendab, et Östberg kihutab tuleval hooajal samuti 2017. aasta Ford Fiestal, kuid teeb seda eratiimi Adapta värvides.

Poola väljaanne Motorsport24 vahendab samuti Östbergi testi uuel Ford Fiestal ning lisab samuti, et norralane peaks istuma Ford Fiesta rooli, mis kannab Adapta värve. M-Spordis peaks nende teatel sõitma kindlasti Tänak.

Citroen ei ole alla andnud

Kui M-Sport on seni kõige häälekamalt Ogieri jahtinud, siis ka Citroen ei ole väidetavalt alla andnud ja ka nemad üritavad neljakordset maailmameistrit enda ridadesse saada.

Kolmest töötuks jäänud Volkswageni piloodist tundub kõige selgem olevat Latvala tulevik – soomlane hakkab suure tõenäosusega kihutama Toyota meeskonnas. See uudis peaks mõnedel andmetel ametlikuks saama juba enne Austraalia rallit.

Kõige vähem on kuulda olnud aga Mikkelsenist. Citroen ei ole kindlasti norralasest huvitatud ja tõenäoliselt ei taha teda ka Toyota. M-Sport võiks hakata norralase vastu huvi tundma juhul, kui neil ei õnnestu palgata Ogieri. Samas on jätkuvalt lahtised need kaks pilooti, kes hakkavad tuleval hooajal sõitma DMACKi meeskonnas.