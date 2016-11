Video: Barutot ootab võidu korral tõeline MMA-legend

Baruto ja Kosaka duelli võitja kohtub brasiillase Wanderlei Silva või horvaadi Mirko «Cro Cop» Filipoviciga.

Silva on karjääri jooksul olnud kõva tegija nii võitlussarjades Pride kui ka UFC. Võitlussarja Pride ajaloos on ta kõige rohkem võite kogunud võitleja. Lisaks on tema arvel kõige rohkem nokaute, kõige rohkem tiitlikaitsmisi ning kõige pikem võiduseeria.

Kõvast puust on ka Filipovic, kes on Pride’i võitlussarja 2006. aasta vabakaalu tšempion. 2012. aastal krooniti ta K-1 GP-sarja maailmameistriks. Sellega sai temast alles teine mees maailmas, kes suutnud olla parim nii MMA kui ka K-1 võitlussarjas.

Mehed on seni omavahel kohtunud kahel korral. 2002. aastal jäi Yokohamas nende duell viiki. 2006. aastal Saitamas võitis Filipovic nokaudiga.

Turniiri veerandfinaalid on kavas 29. detsembril. Poolfinaalid ja finaal toimuvad Saitamas 31. detsembril. Vastavalt reglemendile peetakse veerand- ja poolfinaalides kaks viie minuti pikkust raundi. Finaalis on aga kolm viie minuti pikkust raundi.

Vaata Silva ja Filipovici stiilinäiteid: