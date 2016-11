Legendaarne Henry trimmib Belgia ründajaid mänguks Eestiga tippvormi

Augustis palkasid belglased peatreeneriks Roberto Martineze, kes tõi tiimi abitreeneritena Graeme Jonesi ning legendaarse Prantsusmaa koondise ründaja Thierry Henry. Viimase ülesandeks on Belgia koondise ründeässad trimmida veelgi paremaks.

Nii tunnistas belglaste ründestaar Romelu Lukaku enne pühapäeval Eestiga peetavat matši, et Henry rangus on olnud tema jaoks üllatav.

«Temaga ei ole lihtne. Ta on väga nõudlik. Ma ei ole midagi sellist varem kogenud,» tunnistas Evertoni ründaja väljaandele SFR Sport. «Isegi kui ma annan hea söödu, kuid pall võbeleb veidike, siis ta tõmbab mind kohe kõrvale ja peab minuga aru. Ma arvan, et ta näeb minus selliseid omadusi nagu temas noorena olid.»

«Seetõttu on ta minuga nii järjekindel. Tänu temale olen ma oma liikumistes palju intelligentsem ning jään vähem suluseisu. Ta on õpetanud mulle veel asju seoses rünnakute lõpetamisega ja palli kontrollimisega. Veel on ta muutnud ka minu vaatenurka jalgpallile,» lisas 23-aastane ründaja.

Lukaku on praeguseks Belgia koondise eest pidanud juba 53 mängu ja selle ajaga on tema arvel 17 väravat. Sellega on ta praeguse rahvusesinduse suurim väravakütt. Selles arvestuses on tema lähim jälitaja 25-aastane Eden Hazard, kes on 75 matšiga löönud 16 väravat.

Tavapärase kapteni Vincent Kompany puudumisel on Hazardi käel viimasel ajal olnud ka kaptenipael. Martinez on andnud pühapäevase mängu eel meedias mõista, et Londoni Chelsea ründav mängumees kannab kaptenipaela ka matšis Eestiga.

Arvestades, et Belgia saadab pühapäeval Eesti vastu platsile hulgaliselt mängijaid, kelle tugevamaks küljeks on rünnak, siis võib eestlaste puhul eeldada, et mängima minnakse sarnase taktikaga nagu viimatises matšis Kreekaga. Seega saab tõenäoliselt keskväljal näha duot Karol Mets – Aleksandr Dmitrijev. Tervise seisukohast on suurimad küsimused seoses Sergei Zenjovi ja Dmitri Krugloviga ning nende mänguvalmidus võib selguda alles pühapäeval.

Belgia ja Eesti vaheline MM-valikmäng algab Brüsselis 50 000 inimest mahutaval Kuningas Badouini nimelisel staadionil pühapäeva õhtul Eesti aja järgi kell 21.45.

MM-VALIKSARI

H-alagrupi tabeliseis 3. vooru järel: 1. Belgia 9 punkti, 2. Kreeka 9, 3. Bosnia ja Hertsegoviina 6, 4. Eesti 3, 5. Küpros 0, 6. Gibraltar 0.

4. voor (13. november): Belgia – Eesti, Küpros – Gibraltar, Kreeka – Bosnia ja Hertsegoviina.