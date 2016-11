Videoblogi: Sildarud proovivad kätt täiesti uuel alal

Trikisuusatajad Kelly ja Henry Sildaru avaldasid äsja värske videoblogi, kus proovivad kätt kardisõidus. Talendikad suusatajad kasutasid treeneri abi, et rada võimalikult kiirelt läbida. «Me sõidame Henryga umbes sama hästi. Mõnel ringil on tema kiirem, mõnel mina. See on lahe, kuna oleme rajal koos ja saame proovida üksteisest mööda sõita,» ütles Kelly.