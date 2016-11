Olümpiavõitja: tantsusaade on palju pingelisem kui olümpia

Ta selgitab, et BBC saates «Strictly Come Dancing» ülesastumine on tema elu kõige närvesöövam kogemus. «Vähemalt kui ma olümpial võistlen, siis tean, mida ma tegema pean. Olen seda terve oma elu harjutanud. Tantsuga on aga selline lugu, et igat sinu sammu hinnatakse. Kui teed sammu valesti, rikud kõik ära. Hoovõturajal on aga valesti sammudes võimalik olukorda veel parandada,» sõnas Rio olümpialt pronksi võitnud kaugushüppaja.

Eurospordis oma kogemust kirjeldanud Rutherfordil paluti oma tantsuoskusi võrrelda ka maailma kiireima mehe Usain Boltiga. «Ma pole kunagi näinud teda tantsimas. Ta on üsna pikk ning seega oleks tal päris raske endale partnerit leida. Usun, et saaksin paremini hakkama kui Usain. Ta on küll hea DJ, aga tema tantsimisoskustest pole mul väga palju informatsiooni.»