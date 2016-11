Tänak selgitas, mis teeb Austraalia ralli keeruliseks

«Austraalia ralli on väga eriline üritus ning mulle meeldib see. Seal on väga vahelduvad olud, mis teeb sellest tõsise väljakutse. Laiad ning kõvad teed on kiired ja voolavad, mis teeb neil sõitmise eriti nauditavaks. Metsavahelised teelõigud on aga keerulised ning seal tuleb olla ettevaatlik, eriti valguse ja varjude vaheldumisel,» rääkis Tänak DMACKi pressiteate vahendusel.

DMACKi bossi Dick Cormacki sõnul oleks tore, kui meeskond lõpetaks nende ajaloo kõige edukama hooaja hea tulemusega. «Meie mõlemad rehvisegud on näidanud sel aastal kiireid aegu. Kiired katsed ning stardipositsioon peaksid Otile sobima, seega ootame positiivset tulemust.»