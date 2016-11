Venemaa laskesuusatäht tõmbas karjäärile joone alla

Eesti suusalootus mehistub sõjaväge meenutavas spordikoolis

Sünnist saati võitlejahingega olnud mäesuusataja Tormis Laine teab täpselt, mida tahab. Plaan sai valmis mõeldud juba ammu: kerkida esimeseks eestlaseks, kes jõuab maailma ühel populaarsemal suusaalal päris tippu. Augustis 16-aastaseks saanud noormees on raskete väljakutsetega harjunud ja teab, et töö on see, mille abil saab kõik võimalikuks. «Ma pole kunagi olnud mingi talent, olen töömehe näide. Sündides ei olnud mul erilisi sporditegemise eeldusi, pigem vastupidi: kõõrsilmad, x-jalad, lampjalad, astma ja allergiad,» meenutab ta. Nüüd alustab Laine aga teist õppeaastat maailma üheks paremaks spordikooliks peetavas Stamsi suusainternaatkoolis, mille vilistlased on võitnud sadu medaleid.