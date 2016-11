Indias treeneritööd tegeva Materazzi vastu protestitakse 35 000 Zidane’i näomaskiga

Endine Itaalia koondislane Materazzi, kes 2006. aasta MMi finaalis Prantsusmaa vastu Zidane’i provotseeris ning mehe nii kaugele viis, et too ründas teda lõpuks peaga ning sai selle eest ka punase kaardi, on India liigas näidanud üles vägivaldset käitumist. Hiljuti kandis ta mängulist võistluskeeldu, kuna osales liigamängu ajal kähmluses.

Nüüd plaanivadki Kerala Blastersi fännid mehele 35 000 maskiga koha kätte näidata. «Tahame saata talle sõnumi. Oleme sellele pikalt mõelnud, et kuidas tribüünidel olevad fännid saaksid oma arvamust väljendada. Tahame protestida vägivalla vastu, kuid tahame teha seda nii rahumeelselt kui võimalik,» sõnas Kerala Blastersi fänn Abdul Hadhi.

«Olen kindel, et kõik mäletavad MMi finaalis juhtunud intsidenti, kus see treener teenis ühele maailma läbiaegade parimale mängijale punase kaardi. Tahame talle näidata, et ka meil on hääl. Maailm mäletab Zidane’i, mitte Materazzit,» jätkas Hadhi.