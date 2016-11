Piltuudis: Klavan viskas Liverpooli komeedi üle nalja

Jürgen Kloppi käe all tõeliselt särama löönud Brasiilia koondise jalgpallur Firmino on käesoleval hooajal väljakule jooksnud trendika soenguga. Klavanil küll nii pikki juukseid ei ole, kuid see ei takistanud teda vähemalt proovima meeskonnakaaslase soengu jäljendamist. Ja tulemus oli üpriski hea, seda kinnitas ka Klavan.

«Tervitused Roberto Firminole külmast Eestist. Proovisin su juuste stiili tänasel treeningul. Tuli hästi välja, nüüd on puudu ainult sinu hullud oskused,» kiitis Klavan 25-aastast mängumeest. Firmino on tänavusel hooajal tõesti heas hoos olnud. Liverpooli 11 kõrgliiga mängust on brasiilane mänginud kümnes. Ta on kirja saanud viis väravat ning kolm väravasöötu. Kaks mängu on ta kaasa teinud ka liigakarikas ning sealt on tal kirjas üks värav.

Ragnar Klavan ja Roberto Firmino / Scanpix