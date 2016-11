Massa näeb brasiillaste tulevikku vormel-1 tumedates toonides

Järgmisel hooajal on tõenäoliselt ainukese brasiillasena vormelisarjas sõitmas Felipe Nasr. Kuid ka temal pole lepingut veel taskus. «See on Brasiilia jaoks päris raske hetk, ka meie sõitjate jaoks on olukord keeruline,» sõnas Massa kelle poeg mängib jalgpalli. «Oleks tore, kui Felipe saaks sarja edasi jääda. Kahjuks on seis selline, et isegi kui ta jätkab, ei sõida ta heas meeskonnas,» rääkis Massa.

Teisi kaasmaalastest kandidaate ta vormelirooli lähitulevikus istumas ei näe. «Ma ei näe praegu ühtegi nime. Ma väga tahaksin näha, sest Brasiilia on alati mootoritemaailmas tugev tegija olnud. Vormelisari pole pärast Emerson Fittipaldit kordagi ilma Brasiilia piloodita olnud,» jätkas Massa. Fittipaldi on kahekordne maailmameister (1972. ja 1974. aastal) ning tegi oma debüüdi 1970. aastal.