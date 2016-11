Belgia astub Eesti vastu ilma Kompanyta, kaitseliinis palju vigastatuid

Kompany pidi kubemelihase vigastuse tõttu viimasel hetkel loobuma osalemisest kolmapäeval Amsterdamis peetud Hollandi ja Belgia maavõistluses. «Ta ei saanud treenida, kuid jäi meeskonna juurde, et neid toetada,» rääkis Martinez Belgia jalgpalliliidu treeningkesksues, mis asub Tubizes. «Peame talle tervenemiseks aega andma. Ta oli väga pettunud, et ei saanud Hollandi vastu mängida, vaimselt on ta raudkindel mes. Sõprusmängus olnuks tal hea tähtsamateks kohtumisteks valmistuda, kuid valikmäng tuleb tema jaoks liiga vara,» lisas Martinez.

Reedel treenis individuaalse kava järgi ka Tottenham Hotspuri poolkaitsja Moussa Dembélé, kes sai vigastada nädala eest peetud liigamängus Londoni Arsenaliga, samuti Steven Defour, Axel Witsel ja Thomas Meunier.

«Moussal on väike trauma. Laupäeval vaatame, kuidas temaga on, aga pigem ta ei mängi. Asendajaks kutsutud Leander Dendocnker on mitmekülgne, ta võib tegutseda nii kaitsva poolkaitsjana kui ka kõrgemal, seetõttu on ta parem valik kui Jason Denayer,» selgitas Martinez, miks ta eelistab 21-aastast Brüsseli Anderlechti mängijat sama vanale Sunderlandi keskkaitsjale. «Lisaks on ta juba koondisega tuttav,» märkis Martinez.

Lisaks Kompanyle puuduvad Belgia kaitseliinist vigastuse tõttu Toby Alderweireld ja Thomas Vermaelen. Kui Martinez jääb sarnaselt Hollandi-mängule kindlaks kolmemehelisele kaitseliinile, tegutsevad seal eeldatavasti Christian Kabasele, Laurent Ciman ja Jan Vertonghen.

Belgia treenib ka täna Tubize treeningkeskuses, kohtumine Eestiga algab homme Belgia aja järgi kell 20.45 ehk Eesti aja järgi kell 21.45 Brüsselis Kuningas Baudouini nimelisel staadionil. Belgia on alustanud MM-valiksarja kolme võiduga, alistades Küprose 3:0, Bosnia ja Hertsegoviina 4:0 ning Gibraltari 6:0. Eestil on tabelis kirjas 0:5 kaotus Bosnialt ja Hertsegoviinalt ning 0:2 allajäämine Kreekale, samuti 4:0 võit Gibraltari üle.