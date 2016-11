Roberto Martinez: Eesti mäng on Martin Reimi käe all muljet avaldanud

«Teie uus treener, Martin Reim, on mulle muljet avaldanud. Mängite dünaamiliselt ja kõik, mis toimub teie rünnaku ehitamisel, käib [Konstantin] Vassiljevi kaudu, kes on väga hea mängija. Ta annab nii väravasööte kui ka lööb ise väravaid. Uus treener tõi kaasa uued põhimõtted palliga mängimisel, mis paistsid välja juba Kreeka vastu – teile löödi küll kiire värav, kuid mängupilt oli teil hea. Näen, et see on uus meeskond, mis läheb ajaga aina tugevamaks. Usun, et näeme homme Eesti poolt head võitlust, peame Vassiljevi osas ettevaatlikud olema,» sõnas Martinez.

Millele Belgia eestlasi peatades ennekõike keskendub? «Mängijad peavad olema lõdvestunud ja keskenduma sellele, mida meie teeme. Muidugi peame olema teadlikud Eesti taktikast, aga ennekõike tuleb panna rõhku oma mängule,» märkis Martinez.

Kohaliku ajakirjaniku küsimusele, kas Belgia soovib edasipidigi pidada maavõistlusi Hispaania ja Hollandi suguste koondistega, sest alagrupiturniir peaks neile osutuma kergeks jalutuskäiguks, vastas Martinez: «Loodetavasti on teil õigus! Aga iga meeskond võib hästi mängida, nägime seda EMil. Malta ja Gibraltari vastu suutsime hoida kõrget taset ja see tõi edu. Muidugi tahan tugevaid maavõistlusi, näiteks enne kevadist mängu Kreekaga. Aga ma pole nõus, et valikmängud oleksid meie jaoks lihtsad,» rõhutas Belgia peatreener.

Kas võiduta jäämine oleks homme katastroof? «Me ei vaata asjale nii. Peame hästi mängima, katastroof on see, kui me seda ei suuda. Tulemusest räägime pärast mängu. Oma mäng tuleb esimesest minutist peale suruda. Loodetavasti teeme seda sama intensiivselt nagu näiteks Hollandi vastu algusest peale suutsime,» sõnas Martinez.

Vigastusega hädas olnud poolkaitsja Moussa Dembele homme platsile ei jookse. «Andsime talle loa tagasi Tottenhami juurde minna. Tema vigastus ei olnud tõsine, aga polnud mõtet temaga riskida. Meie eesmärk on ennekõike mängijat aidata ja klubiga koostööd teha. Kõik teised on terved, Steven Defour on pisut kange, aga kõik peaks korda saama,» rääkis Martinez.

Martinez tunnistas, et tunneb Belgia juhendajana enda õlul lasuvat pinget, kuid naudib seda. «Usun, et kui anda igale treenerile valik, kas ta tahab talendikat meeskonda või vähem pinget, valib ta andeka võistkonna. Minu siht on meeskond hästi tasakaalu saada, et nad suudaksid oma talendi ära kasutada. Andekus toob kaasa ootused, aga ma eelistan pigem seda kui arvamust, et meeskond ei suuda midagi,» sõnas Martinez.

Belgiat on ta nüüd juhendanud kolm kuud. «Tahan oma mängijaid inimestena paremini tundma õppida. Paljudega neist olen muidugi väga hästi seitsme Premier League’is veedetud aasta jooksul tuttevaks saanud ja tean, kui tähtis punaste kuradite esindamine neile südames on. Nende mängijate vahel on väga tugev side, olen seda kolme kuuga näinud,» kinnitas ta.