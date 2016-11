Kui Kangertit on aegajalt kritiseeritud, et ta võiks oma talenti rohkem ära kasutada ja ise tulemuste tegemisele keskenduda, siis Navardauskase suhtumine näitab, et Nibali-suguse ratturi abistamine sobib ka tiitlivõistluste medalimehele, kirjutab spordipartner.ee.

«Nibali on staar,» lausus 28-aastane Navardauskas. «Ootan huviga selles projektis osalemist. Et kuuluda Nibali seltskonda, peab olema väga tugev rattur. Kui sa pole tipptasemel, on parem võtta keegi teine.»