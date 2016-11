Rahamurest prii Toyota jahib Volkswageni kolmikut

Autosport.com kirjutab, et raha ei ole Toyota jaoks probleem ning nad teevad tõsist tööd, et kolmikust vähemalt keegi endale värvata. «Uurime võimalusi ja võtame arvesse erinevaid arvamusi,» rääkis Mäkinen. «Loomulikult oleme antud kolmikust huvitatud.» Legendaarse Soome rallimehe sõnul käib töö osaliselt juba 2018. aasta auto nimel, kuid selle kõrvalt püütakse saavutada edu nii kiiresti kui võimalik.

Volkswageni otsus lõi rallituru küll sassi, kuid Toyota plaane see oluliselt ei muuda: Mäkinen kinnitas, et Juho Hänninen teeb kaasa täishooaja. «Ta sõidab kõigul rallidel. Meil on vaja temalt tagasisidet ja analüüsi, kuidas auto areneb võrreldes testiperioodiga,» selgitas Mäkinen. Lisaks kinnitas ta, et Toyota roolis teevad täishooaja kaasa kaks meest. Kolmas auto tuuakse rajale aprillis toimuvaks Korsika ralliks. Seega teoorias peaks Toyotal olema võimalik Hännineni kõrvale palgata kaks meest hüljatud kolmikust.

Varem Toyotaga seostatud Esapekka Lappi tunnistas, et suuri võimalusi ta endal enam ei näe. «Kolm maailma parimat rallisõitjat on nüüd vabad mehed. Ma pole piisavalt hea, et nendega võidelda,» ütles Lappi Soome meediale.