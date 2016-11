Rosberg asub tiitlit jahtima teiselt stardikohalt

MM-sarja üldliidri Rosbergi edu Hamiltoni ees on Brasiilia GP eel 19 punkti. See tähendab, et homne etapivõit kindlustaks talle igal juhul ka maailmameistritiitli. Kui Rosberg peaks jääma näiteks teiseks, siis peab ta MM-tiitli võitmiseks lootma, et Hamilton ei saa kõrgemat kohta kui neljas. Rosbergi kolmanda koha puhul peaks Hamilton langema juba vähemalt kuuendaks. Kindlasti ei selgu homme maailmameistrit, kui Rosberg saab seitsmenda või madalama koha.

Teisest reast alustavad homme sõitu Ferrari piloot Kimi Räikkönen ja Red Bulli noor talent Max Verstappen. Sebastian Vettel (Ferrari) sai kvalifikatsioonis kirja viienda ja Daniel Ricciardo (Red Bull) kuuenda aja.

Brasiilia GP sõidetakse Eesti aja järgi pühapäeval kell 18.