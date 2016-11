Martin Reim: las Belgia nõrgad kohad jääda meie väikeseks saladuseks

«Kõik 20 mängijat on terved ja mänguvalmis. Tuleb muidugi meie jaoks väga raske mäng, loodetavasti ka Belgiale. Selle viimase nimel teeme kõik. Muidugi teame peaaegu kõiki Belgia mängijaid, oleme näinud neid mängimas nii koondise kui ka klubi eest. Paberil on nad kõvad nimed, aga seda esialgu siiski alles paberil. Millise taktikaga neid murdma läheme, seda näeme homme,» sõnas Reim.

Eesti on alustanud alagruppi kohustusliku võiduga Gibraltari üle ja kahe kaotusega. Kuidas selles olukorras jätkata, kui ees ootab ülikõva vastane? «Kuni edasipääs on teoreetiliselt võimalik, püüame iga mängu võimalikult hästi mängida. Valiksarja algus pole meie jaoks hea olnud, aga seda enam peame järgmistes mängudes vaeva nägema, et teise koha pärast võidelda,» sõnas Reim.

Belgia ajakirjanike küsimusele, mida ta on uue peatreenerina muutnud, vastas Reim: «Loomulikult pole ma kõiki mängijaid välja vahetanud. Olen veidi muutnud meie mängustiili, kuid sõltub vastasest, kui ründavad me oleme. Parim kaitse on teatavasti rünnak, kuid peame realistideks jääma.»

Punaste kuradite murdmise võtmeid ei soovinud Reim mõistetavalt pressikonverentsil vastastele ulatada. «Ka Belgia koondises on toimunud muudatusi, viimase paari mängu jooksul on osa nende võtmemängijaid vigastusega välja langenud ja on uusi mehi, kes on stiililt teistsugused. Kaitse peab korras olema, aga kui jääme ainult kaitsesse, ei ole kerge siit punkte röövida. Meil on mõtteid, kuidas olla ise ohtlikud, aga näis, kuidas suudame neid väljakul realiseerida,» sõnas Reim.

Eestit ei saa homme aidata Sergei Zenjov, Dmitri Kruglov ega ka Mattias Käit. «Kindlasti mõjutab, ega meil mängijate ring nii väga suur ei ole. Iga väljalangemine on väike tühi koht, koondisekogemust on uutel meestel natuke vähem. Nii Sergei, Dima kui ka Mattias oleksid meile väärt jõud, aga jalgpallis on see loomulik olukord, kui keegi on väljas.»

Kas Eesti keskendus viimastel treeningutel standardolukordadele, mis on meile muret valmistanud? «Harjutasime, vaatasime,» muigas Reim. «Oleme küll kolm päeva koos, aga ega me hommikust õhtuni väljakul ei viibi. Mängus on nii palju elemente, mis on põhiosa mängus. Meil on veel 24 tundi aega, et mõningaid asju parandada või läbi arutada, et need toimima hakkaks – et suudaksime olla standarditest ise ohtlikumad ja vastaste omad ära hoida.»

Millised on Belgia nõrgad kohad? «See on meie väike saladus ja võimalus, ei tahaks sedagi enda võistkonnalt ära võtta. Nad on ühtlane võistkond ja tugev kõikides liinides, aga võimalusi on alati,» lausus Reim. «Eks seda ole näha, kust äärest nad ründavad, võib-olla hoopis keskelt. Peame olema tasakaalus. Muidu ma ütlen kõik ette ära, siis ei ole teil midagi teha! Tahaks, et mul oleks 11 meest, kes ettepoole vaataksid, aga eks tund-poolteist enne mängu saate vaadata, kui protokoll välja tuleb,» naeris Reim ajakirjanike jätkuvate pärimiste peale.