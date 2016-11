Vassiljev Belgia peatreeneri kiitusest: sõnad on sõnad, ta on viisakas inimene

«Arvan, et Belgia koondis tahab meid väga palju suruda ja meile üldse mitte eriti palli anda. Peatreener on viisakas inimene ja annab au ka vastasele, aga sõnad on sõnad. Meiegi austame oma vastast ja anname endast parima, et Hazard või de Bruyne ei lööks meile väravat,» sõnas Vassiljev.

Belgia ajakirjanikud meenutasid, et just Vassiljev lõi kaheksa aastat tagasi Eesti 2:0 võidumängus Belgiale värava ja andis teisele tabamusele söödu – kas ta suudab ette kujutada, et midagi sarnast võiks korduda? « Võin muidugi ette kujutada, aga see pole sama Belgia mis kaheksa aasta eest. Oli külm õhtu, kummalgi polnud midagi mängus. Seda on raske korrata, aga mõistagi püüame,» lausus Vassiljev.

«Tunne ei ole teistsugune kui tavaliselt, aga ei maksa varjata, et mäng on ikka eriline. Kõik teavad, kes on homme favoriit. Ainult kaitses istumine ei anna mitte midagi, tuleb otsida oma väikeseid võimalusi,» lisas Eesti mängumootor.

Väravavaht Mihkel Aksalu ei ole Eden Hazardi, Romelu Lukaku ega Kevin de Bruyne peatamisele kulutanud rohkem aega kui mõne teise vastase puhul. «Nagu alati enne koondisemänge käime üksipulgi läbi vastaste ründemängijad. Eeltöö on tehtud – mis nende tugevused on, mida nad tavaliselt teevad. Aga iga mäng on erinev, võib juhtuda mida iganes. Oleme valmistunud nii palju kui võimalik,» sõnas Aksalu, soovimata enda rolli üle tähtsustada.

«Väravavahi roll on tähtis nagu igal teisel mängijal, kaitsetöö algab eest ründajatest. Ega neilgi ei tule lihtne päev. Meie kaitsemäng on võimalik ainult ühtse meeskonnana, ma ei tõstaks ennast liialt esile,» ütles Aksalu. «Ei usu, et saame mängule pingevabalt minna, pinge peaks ikka lõpuni sees püsima. See annab lisajõudu. Tahame näidata, et oleme parem meeskond kui oleme varem selles tsüklis olnud!»