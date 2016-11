Vihmastes oludes sõidetud keerulise Brasiilia etapi võitis Hamilton, maailmameister selgub viimasel etapil

Viimase kahe hooaja maailmameister Hamilton tunnistas etapi eel antud intervjuus, et tiitli loovutamine oleks tema jaoks väga raske. «Ma ei tea, kuidas selleks valmistuda, kuigi olen varemgi kaotusi läbi elanud,» rääkis 31-aastane britt Autospordi vahendusel. Kõige valusama kogemuse sai Hamilton 2007. aastal, kui tema edu Kimi Räikköneni ees oli kaks etappi enne lõppu 17 punkti, kuid lõpuks läks tiitel ikkagi dramaatiliselt soomlasele. Toonase süsteemi järgi oli viimasel kahel etapil mängus vaid 20 punkti. «Tean, et seekordne kaotus ei oleks enam nii valus 2007. aastal,» tunnistas Hamilton.

Ta jätkas: «Praegu on tunduvalt suurem võimalus, et ma ei võida tiitlit. Seda teadmist on raske seedida, kuid nii need asjad lihtsalt on. Elu läheb edasi, mina liigun edasi. Mul on endiselt kolm MM-tiitlit ja loodan, et järgmisel aastal pole mul autoga probleeme.»

Siinkohal toome välja kuus võimalikku stsenaariumit, kuidas Nico Rosberg täna oma karjääri esimese maailmameistritiitli kindlustaks:

- Rosberg võidab etapi

- Rosberg saab teise koha, Hamilton lõpetab neljanda või madalama kohaga

- Rosberg saab kolmanda koha, Hamilton lõpetab kuuenda või madalama kohaga

- Rosberg saab neljanda koha, Hamilton lõpetab kaheksanda või madalama kohaga

- Rosberg saab viienda koha, Hamilton lõpetab üheksanda või madalama kohaga

- Rosberg saab kuuenda koha, Hamilton lõpetab kümnenda või madalama kohaga

Kui ühtegi eeltoodud stsenaariumitest ei juhtu, siis selgub MM-tiitli võitja hooaja viimasel etapil Abu Dhabis.