Vahekord enne spordivõistlust võib Itaalias tehtud uuringu järgi sooritusele positiivselt mõjuda, kuid see ei tohi toimuda vähem kui kaks tundi enne võistlust.

Võitlussarja UFC president Dana White rääkis intervjuus TMZ Sportsile, et MMA-võitleja Ronda Rousey on valmis ringi naasma.

Võitlussarja UFC president Dana White teatas, et Las Veagses tiitlimatšis Holly Holmi alistanud Miesha Tate kohtub järgmisena Ronda Rouseyga.

Vabavõitleja Ronda Rousey kinnitas väljaandele TMZ antud videointervjuus, et sel aastal leiab aset kordusmatš tema ja Holly Holmi vahel.

Holly Holm ei kohtugi järgmisena Ronda Rousey’ga

Eelmise aasta üks suuremaid üllatusi oli MMA-staari Ronda Rousey kaotus Holly Holmile. Seejärel räägiti palju, et Rousey ja Holm kohtuvad peagi uuesti, kuid nüüd on saanud selgeks, et Holmi ja Rousey võimalik matš lükkub kaugemasse tulevikku.