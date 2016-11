Fotod: Belgia ajaleht puterdab Eesti koosseisuga ja ennustab omadele 2:0 võitu

Ajaleht Dimanche pakub Eestile omapärast algkoosseisu.

Mõistagi tsiteeritakse Martinezt, kes sõnas eilsel pressikonverentsil, et Eesti mängupildi muutus Martin Reimi käe all on talle muljet avaldanud. Eesti võimalikku algkoosseisu avaldades paneb ajaleht aga uljalt puusse – põhimeeste nimed on küll õiged, ent positsioonid üsnagi sassis. Nii on Ken Kallaste märgitud parem- ja Taijo Teniste vasakkaitsjaks, samuti peaks belglaste arvates paremal äärel alustama Siim Luts ja vasakul Pavel Marin. Eesti pingilt leiab mängumehed nimedega «Aviloc» ja «Moskinov». Täiendavalt on välja toodud fakt, et Eestit ei saa täna vigastuse tõttu aidata Sergei Zenjov, Dmitri Kruglov ja Mattias «Kaït».

Aastatel 1997-2005 Belgia koondist 57 korda esitanud paremkaitsja Eric Deflandre märgib analüüsivas arvamusloos, et Eesti murdmiseks peab Belgia mängu kiireks ajama, Eestil kohe «kõrist haarama» ega tohi ise uniseks jääda. «Pole kahtlust, et maailma edetabelis 119. kohal olev Eesti võib sellest hoolimata kujuneda tujurikkujaks, kuid ei maksa olla liialt pessimistlik. Kui võidame, annab see meile alagrupis hea seisu ja lubab valiksarja lõppu rahulikumalt võtta,» kirjutab Deflandre, ennustades Belgia 2:0 võitu.

Lehes märgitakse ära seegi, et 50 000 inimest mahutav Kuningas Baudouini staadion ei ole täna välja müüdud ning pileteid on veel saada. Peatribüüni istekoht maksab 55 eurot, otsatribüüni ülemistes ridades jagub veel ka 20-euroseid pileteid. Siiski võib eeldada, et koondise hea mängu tulemusena tuleb staadionile üsna palju rahvast – Belgia selle valiktsükli seni ainsat kodumängu Bosnia ja Hertsegoviinaga käis näiteks vaatamas 42 653 inimest.