Aasta parimateks orienteerujateks valiti Sild ja Rihma

Parimaks orienteerujaks kuulutati meestest MMi tavarajal kümnenda koha saavutanud Timo Sild ja naistest samal distantsil 26. koha saavutanud Annika Rihma.

«Usun, et parima orienteerumisjooksja tiitli tõi mulle see, et olin teistest eestlastest terve hooaja vältel parem. Kindlasti mängis olulist rolli ka MMil saavutatud hea tulemus, mis annab kindlust ja eneseusku järgmisel aastal Eestis toimuvateks maailmameistrivõistlusteks,» ütles Timo Sild.

Orienteerumisjooksu sõsaraladel rattaorienteerumises ja suusaorienteerumises valiti parimateks maailmakarikasarja üldkokkuvõttes teise koha saavutanud Lauri Malsroos ja suusaorienteerumise EMil üheksanda koha välja võidelnud Daisy Kudre.

«Loodan parima suusaorienteeruja tiitlit kaitsta ka tuleval hooajal, ent see saab kindlasti olema keeruline, kuna õde Doris ja Mattis Jaama on väga heal tasemel. Sel hooajal on minu eesmärgiks sõita maailmakarikas vähemalt kolm korda kümne parima sekka,» sõnas Daisy Kudre.

Parimaks rogainivõistkonnaks osutusid Euroopa meistrivõistlustel naiste arvestuses kulla võitnud Eleri Hirv ja Mariann Sulg. Aasta tegija tiitli pälvis suvel toimunud veteranide maailmameistrivõistluste peakorraldaja Timmo Tammemäe. Parimaks kaardistajaks hinnati Mait Tõnissoni.

Tuleval suvel toimub Eestis orienteerumise MM, millest võtavad osa ligi 50 riigi sportlased ja telepilt võistlustest jõuab prognoositavalt 90 riiki. MM-iga paralleelselt toimub pealtvaatajatele mõeldud rahvavõistlus, kuhu oodatakse tuhandeid harrastajaid, kellest enamus välisosalejad.