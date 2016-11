Usain Bolt läheb Dortmundi Borussiasse testimisele?

30-aastane maailma kiireim inimene on Manchester Unitedi truu fänn ning unistab jätkuvalt ühel päeval nende eest mängimisest. «Minu jaoks oleks Manchester Unitedi eest mängimine unistuse täitumine, see oleks eepiline.» Samas kinnitas Bolt, et on olnud kontaktis Dortmundi Borussiaga ning varsti siirdub ta Saksamaa suurklubisse kahepäevalisele testimisele, vahendab Soccernet.ee.

Oma unistusest ideaalis just Old Traffordil pallida rääkis jamaikalane ka juulikuus, kui kommenteeris Jose Mourinho saamist klubi peatreeneriks: «Ma pole veel kõnet saanud, kuid ma tean, et see tuleb.»