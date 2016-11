Ajalugu teinud McGregor: kasutan võimalust ja ei vabanda kellegi ees

Vabavõitlussarjas UFC tegi ajalugu iirlane Conor McGregor, kes tõusis esimeseks meheks, kellel on üheaegselt kaks UFC meistrivööd. Läinud ööl nokauteeris McGregor teises raundis Eddie Alvareze. Võidu järel lasi McGregor taas keelepaelad valla ning andis maailmale teada, et just tema on kõige kõvem ja ägedam vabavõitleja.