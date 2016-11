Põlva Serviti jätkab Balti liigas kaotuseta

Võit tõstis Serviti ka B-alagrupi liidriks – põlvalastel on kolme mänguga nüüd koos 5 punkti. Tiitlikaitsja Riihimäe Cocks on 4 silmaga teisel tabeliastmel, ent soomlastel on üks kohtumine varuks. Dobele Tenaxil on 3 ja Kaunase Granitas-Karysil 2 punkti, Šviesa jätkab punktita.

Põlvalased said Šviesa vastu kohe hästi minema, 5:1 algedu järel hoiti eduseisu kuni poolaeg võideti 17:13. Teise pooltunni algus oli muljetavaldav, sest esimese üheksa minutiga tehti 9:1 spurt ning mängu lõpuks vormistati kindel 39:28 võit.

Servitil said käe valgeks kõik platsimängijad peale Indrek Neeme. Henri Sillaste viskas 7, Raiko Rudissaar 6, Kristjan Muuga ja Hendrik Varul 4, Tõnis Kase, Roman Aizatullov ja Sergei Ljubtšenko 3, Sander Sarapuu, Martin Grištšuk ja Siivo Sokk 2 väravat ning Andreas Rikken, Henri Hiiend ja Mario Karuse lisasid ühe tabamuse.

Põlva peatreener Kalmer Musting jäi nädalavahetusega rahule. «Nelja punktiga peab väga rahul olema. Eks eilne mäng oli veel jalgades ja hetkeseisuga on raske pidada kaks kohtumist kahe päeva jooksul, aga ülesandega tulime toime,» sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting. «Nelja punktiga sellelt turneelt peab väga rahul olema ja mängupiltki rõõmustas.»

«Šviesa vastu saime kiire algedu, aga lõplikult otsustasime asjad pärast vaheaega. Vilniuse meeskonda teiseks poolajaks ei jätkunud,» kirjeldas Musting. «Pärast viit minutit võtsin vaikselt põhimehed välja ja nooremadki said väärtuslikku mänguaega.»

A-alagrupis, kus mängivad kaks Eesti klubi, on 7 punktiga liider Balti liiga uustulnuk Zaporožje ZTR. Minski SKA-l ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil on 4 punkti (vastavalt 4-st ja 3-st mängust), Viljandi HC-l ja Riia Celtnieksil 2 (mõl. 3) silma ning Klaipeda Dragunasel 1 punkt (3).

Järgmised Balti liiga mängud toimuvad 10. ja 11. detsembril. Viljandi ja Kehra külalisteks saabuvad siis Dragunas ja Celtnieks, Serviti aga võõrustab tiitlikaitsja Cocksi.