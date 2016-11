Selgus Eesti algkoosseis mänguks Belgiaga: Vassiljevi kõrval alustab Mošnikov

Täna kohtuvad Brüsselis Belgia ja Eesti jalgpallikoondised. Kuigi kodumeeskond on ülikindel favoriit, siis tegelikult viimase omavahelise matši võitis Eesti 2:0.

Vassiljev Belgia peatreeneri kiitusest: sõnad on sõnad, ta on viisakas inimene

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Konstantin Vassiljev lausus enne homset MM-valikmängu Belgiaga pressikonverentsil, et ei lase end meelitada vastaste peatreeneri Roberto Martinezi sõnadest, mille kohaselt on just Vassiljev Eesti kõige ohtlikum mängija, kellele tuleb eraldi tähelepanu pöörata.