Belgiale värava löönud Anier: ei saa klassivahe taha pugeda

«Klassivahe on ilmselge – vaatame, kus need mehed mängivad. Aga ei saa selle taha pugeda. Kaheksa on lihtsalt palju. Kahju, et lagunesime. Proovisime leida oma mängu, millega suudaksime neile vastu hakata. Oli hetki, kus seda suutsime, aga tegime liiga palju liiga lihtsaid individuaalseid vigu,» tõdes Anier.

«Ma ei poeks väsimuse taha. Kurb päev. Suutsime ühe värava tagasi lüüa, lootes, et suudame mängu tagasi tulla, aga lagunesime uuesti. Vähemalt pooled väravad oleksime saanud ära hoida. Mängijad peavad kõik enda sisse vaatama. Kurb ja kahju, aga nüüd on viis-kuus kuud aega järgmise mänguni,» vaatas Anier juba tulevikku.

Mõistagi ei suutnud Anier erilist rõõmu tunda ka ilusa värava üle, millega tal õnnestus lõpetada nii Belgia pikk nulliseeria kui ka enda kuiv periood koondises – viimati oli Anier Eesti eest täpne viis päeva vähem kui kaks aastat tagasi Jordaania vastu. «Värava üle on loomulikult hea meel, aga tulemus varjutab selle. Loomulikult on mul kurb meel nagu kõigil, kes on koondisega seotud, ja kõigil kodudes. Aga peame pea püsti hoidma ja uskuma, et suudame – see on ainuke viis,» lausus Anier.