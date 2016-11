Bundesligas suurepäraseid esitusi näidanud 27-aastane mängumees ei ole oma senise mänguajaga absoluutselt rahul, kirjutas Soccernet.ee.

«Ma tean, et ma suudan Manchester Unitedis olla edukas ning ma tahan näidata kõikidele, et ma väärin selle meeskonna võtmemängija positsioooni,» sõnas pallivõlur ise Armeenia jalgpalliliidule. «Praegu ei ole ma saanud piisavalt mänguaega, seega teen ma endast kõik oleneva, et treenerid annaksid mulle võimaluse. Jätkan tööd ning see kõik tasub tulevikus ära.»