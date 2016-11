Vihmastes oludes sõidetud keerulise Brasiilia etapi võitis Hamilton, maailmameister selgub viimasel etapil

Täna anti Brasiilias start hooaja eelviimasele vormel-1 etapile. Tõsise vihmasaju tõttu väga keerulistes oludes peetud etapp peatati kahel korral - esmalt tegi avarii Ferrari sõitja Kimi Räikkönen, kelle auto jäi ohtlikult stardikoridori teele ning teisel korral leidsid võistluste kohtunikud, et vihmasadu on liiga tõsine. Sõidu võitis Mercedese mees Lewis Hamilton, kes edestas teise koha saanud tiimikaaslast Nico Rosbergi. Kahe kange selline järjestus tähendab, et tänavuse hooaja maailmameister selgub hooaja viimasel etapil Abu Dhabis. Kolmanda koha sai Max Verstappen, kes rohkete boksipeatuste kiuste suutis end poodiumile sõita. Tänase etapi esikuuik: 1. Hamilton, 2. Rosberg, 3. Verstappen, 4. Perez, 5. Vettel, 6. Sainz Üldarvestus: 1. Rosberg 367, 2. Hamilton 355