Moisar kohtub poksiringis karmi venelasega

Kaheksa raundi pikkune matš toimub profipoksi reeglite järgi kehakaalus kuni 69,5 kg ning Moisari vastane tuleb Venemaalt.

Mirkko Moisar on seni profina võitnud 5 matši ning kaotanud 3. Tema viimane kaotus Maltal tekitas palju kõhklusi toonaste kohtunike asjatundlikkuses, kuid vaatamata esitatud protestile jäi tulemus siiski kohalike otsustada ja otsust ei muudetud.

Moisari tänaõhtuseks vastaseks on Venemaalt pärit Sergei «Hooligan» Šigašjev, kes on seni pidanud 4 matši ning saavutanud ühtlasi ka 4 võitu. Šigašjev on Moisarist 2 aastat vanem ehk 28-aastane, kasvult sama pikk 174 cm ning vasakukäeline, mis muudab asja Moisari jaoks kindlasti väljakutsuvamaks.

Moisari tänasele matšile on võimalik kaasa elada Venemaa telekanali MATCH-TV ja Läti telekanali Best4SportTV vahendusel.