Brasiilia etapi kuues mees: sõit oli uskumatult ohtlik

Hooaja eelviimane etapp Brasiilias algas juba vihmasajus ja starti lükati 10 minuti võrra edasi. Kui masinad lõpuks rajale lasti, sõitis turvaauto esimesed seitse ringi rajal ning alles siis läks võidukihutamiseks. Olud rajal olid aga endiselt väga keerulised, sest vihma sadas juurde ning rada oli äärmiselt märg ja nähtavus halb. Kui Kimi Räikkönen kaotas 21. ringil oma masina üle kontrolli, sõitis sellega vastu rajapiiret ja jättis auto ohtlikult stardisirgele, peatati sõit mõneks ajaks sootuks. Peagi lasti vormelimehed taas rajale, kuid juba 28. ringil lehvitati uuesti punast lippu, sest vihmasadu oli sõitmiseks liiga hull. Taas alustati mõne aja pärast sõiduga ning kui esimesed neli ringi viibis veel turvaauto rajal, siis alates 32. ringist alustati uuesti võidusõiduga.

Kuigi võistluste korraldajad andsid sõidu toimumiseks rohelise tule, siis kuuenda koha saanud Carlos Sainzi sõnul olid olud rajal väga kohutavad ja sõit äärmiselt ohtlik. «Kodust on muidugi väga kerge öelda, et miks need mehed seal võidu ei sõida, see pole enam F1. Rajal olles oli aga täiesti uskumatu, kui raske ja ohtlik see oli,» tunnistas Sainz.

«Ühel hetkel nägin Kimit enda ees piruetti tegemas ja olin vaid 10 meetri kaugusel, et oleksin talle 300km/h kiirusega sisse sõitnud. Kujutage ise ette, millise tugevusega see kokkupõrge oleks olnud, kui sellise kiirusega otsa sõidad,» andis Sainz mõista, et nii tema kui teised sõitjad olid äärmiselt õnnelikud, et eile keegi tõsisemat õnnetust ei teinud.