Naiste karikavõistlustel selgub viimane poolfinalist

Selle paari avamängu võitis üllatuslikult Audentese naiskond, kelle põhituumiku moodustab 1998. aastal ja hiljem sündinud neidude rahvuskoondis (pildil). Matš lõppes neidude 3:2 (27:25, 11:25, 25:14, 9:25, 16:14) võiduga, vahendas volley.ee.

Karikavõistlustel vaadatakse esmalt võitude ja seejärel punktide arvu. See tähendab, et kui tänane matš lõppeb Tallinna Ülikooli 3:2 võiduga, selgitab edasipääseja kuldne geim. Tallinna Ülikooli 3:0 või 3:1 edu viiks nad otse nelja parema sekka. Ülejäänud tulemused annavad poolfinaalkohal Audentese neiudele.

Paari võitjat ootab poolfinaalis vastasseis TTÜ/Tradehouse’iga. Teise finalisti selgitavad Kohila VK/E-Service ja Tartu Ülikool/Eeden.