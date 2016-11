Hamilton viimasest etapist: vahet pole, kuidas sõidan

Hamilton tuli Brasiilias üle finišijoone esimesena, tema Mercedese meeskonnakaaslane Rosberg sai suuresti tänu Red Bulli halvale taktikavalikule teise koha. Kahe mehe vahe enne hooaja viimast Abu Dhabi etappi on 12 punkti, mis tähendab, et Hamilton peab lootma sellele, et Rosberg ei jõuaks esikolmikusse. Samal ajal peaks ta ise etapi võitma.

«Nico teeb täpselt seda, mida ta tegema peab – ta lõpetab lihtsalt võidusõidu ning tal pole mingeid probleeme. Olen aga õnnelik, et sain kõigist jagu. Suutsin sama autoga Nico alistada ning heas vormis Nico ei suutnud mulle mitte kuidagi vastu saada,» rääkis Hamilton.

Hamilton jätkas sama retoorikaga, mida ta viimased kaks kuud juba rääkinud on. «Olen keerulises seisus. Erilist vahet pole, kas ma sõidan sama hästi nagu ma praegu sõidan, sest olen sel aastal juba nii palju kaotanud. Alla ma aga ei anna, sest kõike võib juhtuda,» jätkas Hamilton.