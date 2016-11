Homme selguvad võrkpallikoondise vastased EM-finaalturniiri alagrupis

Koha EM-finaalturniiri tagas Eesti koondis oktoobri alguses toimunud kahemängulise play-off seeria võiduga Läti üle. Ajaloos neljandat korda Vana Maailma 16 parema sekka jõudnud rahvusmeeskonna ja turniiri võõrustava Poola kõrval osalevad finaalturniiril järgmised riigid: Prantsusmaa, Sloveenia, Itaalia, Bulgaaria, Venemaa, Serbia (tagasid endale koha hea esinemisega 2015. aasta finaalturniiril); Saksamaa, Soome, Belgia, Slovakkia, Holland, Tšehhi (kvalifikatsiooniturniiri teise ringi alagruppide võitjad); Türgi ja Hispaania (kvalfikatsiooniturniiri kolmanda ehk play-off-ringi võitjad), kirjutab Volley.

Eesti aja järgi kell 21.30 algaval galal loositakse koondised neljaliikmelistesse alagruppidesse. Sarnaselt teiste aladega, on ka võrkpalli EM-finaalturniiri loosimist veidi uuendatud. Nimelt valib finaalturniiri võõrustaja esmalt igasse alagruppi ühe meeskonna. Ülejäänud tosina riigi suhtes järgneb ühe väikese erandiga tavapärane loosimisprotseduur, koondiste reitingute määramisel võetakse aluseks 22. augusti seis. Mainitud erandiks on aga see, et samasse alagruppi ei tohi sattuda 2015. aasta Euroopa meistrivõistluste finalistid ehk Prantsusmaa ja Sloveenia.

Loosimistseremoonia viimase osana saab selgeks, millises linnas iga alagrupp oma kohtumisi peab. Finaalturniiri võõrustavad Kraków, Gdansk, Katowice ja Szczecin.

Euroopa meistrivõistluste finaalturniir toimub Poolas järgmisel aastal 23. augustist 3. septembrini.