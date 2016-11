Jos Verstappen leidis Red Bulli ebaõnnestunud taktikavalikus ka positiivset

1994. aastast kuni 2003. aastani vormelisarjas kihutanud Jos Verstappen ütles, et teda üllatas oma poja sõit. Verstappen langes halva tiimitaktika tõttu küll võidusõidul viimasele positsioonile, et suutis 15 ringiga mööduda 13 piloodist ning teenis etapilt kolmanda koha.

«Olen näinud paljusid võidusõite ning see oli imeline. Kuigi Red Bullil oli vale taktika, võib öelda, et mingis mõttes oli see isegi kõike seda väärt, sest tänu lisapeatusele nägime, mida Max suudab vormeliroolis teha,» ütles Jos Verstappen.

«Tema sõit ajas vormelikarusselli elevile. Mida muud sa tahad?» jätkas isa. Ka Mercedese vormelimeeskonna juhtide sekka kuuluval vormelilegendil Niki Laudal jäi Verstappeni sõitu vaadates piltlikult suu lahti. «Ta oli imeline ning tegi muljetavaldavat tööd. Teadsin, et ta on hea, aga ta tõestas kõigile, mida ta teha suudab,» ütles Lauda, kes on mitmel korral Verstappenit kritiseerinud agressiivse sõidustiili pärast.